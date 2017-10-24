Тренды русского ютьюба возглавил рэп-клип про ЧВК «Вагнер». Его выложили в пустом аккаунте с 300 подписчиками

На первое место в трендах российского ютьюба вышло видео «Нашим героям — ЧВК Вагнера — которые защищают мир от террористов в Сирии», опубликованное 23 октября. Судя по сообщениям в соцсетях, ролик возглавил тренды вечером того же дня.

Видео было опубликовано в канале «Русское небо», созданном 19 октября. На момент написания заметки у канала было 315 подписчиков.

В ролике показаны кадры боев, снятые, по всей видимости, в Сирии, и звучит рэп-кавер на песню группы «Кино» «Кукушка». Начинается песня с таких строк:

«Порой не зная, с кем жуешь свинец бок о бок,

„Игиловцев“ джихадмобилями давим в окопах,

Под огнем минометов, падая, все-таки взяли Пальмиру,

преподали урок и разлетелись кто куда по миру».

К полудню 24 октября клип набрал 300 тысяч просмотров. Комментарии к нему отключены — так нередко происходит с видео, которые подозревают в накрутке просмотров (в противном случае туда начинают массово писать возмущенные пользователи ютьюба).