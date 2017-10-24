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Тренды русского ютьюба возглавил рэп-клип про ЧВК «Вагнер». Его выложили в пустом аккаунте с 300 подписчиками

Meduza
10:10, 24 октября 2017
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На первое место в трендах российского ютьюба вышло видео «Нашим героям — ЧВК Вагнера — которые защищают мир от террористов в Сирии», опубликованное 23 октября. Судя по сообщениям в соцсетях, ролик возглавил тренды вечером того же дня.

Видео было опубликовано в канале «Русское небо», созданном 19 октября. На момент написания заметки у канала было 315 подписчиков.

В ролике показаны кадры боев, снятые, по всей видимости, в Сирии, и звучит рэп-кавер на песню группы «Кино» «Кукушка». Начинается песня с таких строк:

«Порой не зная, с кем жуешь свинец бок о бок,

„Игиловцев“ джихадмобилями давим в окопах,

Под огнем минометов, падая, все-таки взяли Пальмиру,

Садыкам преподали урок и разлетелись кто куда по миру».

К полудню 24 октября клип набрал 300 тысяч просмотров. Комментарии к нему отключены — так нередко происходит с видео, которые подозревают в накрутке просмотров (в противном случае туда начинают массово писать возмущенные пользователи ютьюба).

Частная военная компания «Вагнер», по данным журналиста «Фонтанки» Дениса Короткова, воюет в Сирии на стороне российских войск с 2015 года. Название компании образовано от позывного предполагаемого командира ЧВК Дмитрия Уткина, подполковника спецназа ГРУ.
Официально существование ЧВК «Вагнер» не подтверждали. В российском законодательстве предусмотрено уголовное наказание за наемничество.

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Вкладка «В тренде» на ютьюбе собирает набирающие популярность видео по странам. На странности в ее работе пользователи жаловались с начала 2017 года — тогда в топ в России выходили ролики о накрутках просмотров.
В этой же вкладке обнаруживали видео, рассчитанные на арабские и азиатские страны, — блогеры предполагали, что это связано с массовыми накрутками просмотров с российских IP-адресов.
Композиция, которая звучит в клипе, по всей видимости, называется «Солдат удачи»; ее автор — некий MCSlim. В феврале 2017 года на эту песню уже выходил любительский клип, у него четыре тысячи просмотров.
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