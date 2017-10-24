Telegram заключил мировое соглашение с Антоном Розенбергом. Он обвинял Павла Дурова в угрозах
Антон Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», которую он сам называет российским юрлицом мессенджера Telegram. Как сообщает корреспондент vc.ru, соглашение было предложено «Телеграфом», а Розенберг его принял.
По условиям соглашения Розенберг получит 1,5 миллиона рублей и запись в трудовой книжке об увольнении по собственному желанию. В ответ он откажется от претензий к «Телеграфу».
Антон Розенберг — бывших технический директор «ВКонтакте», который потом работал в Telegram. В сентябре 2017 года он опубликовал подробную историю своего конфликта с создателями соцсети Павлом и Николаем Дуровыми.
По словам Розенберга, его незаконно уволили из Telegram на почве личной неприязни. После того как Розенберг подал в суд на «Телеграф», Дуров обвинил бывшего сотрудника в клевете и шантаже. На это Розенберг ответил, что Дуров угрожал ему уголовным преследованием.