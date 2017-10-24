Telegram заключил мировое соглашение с Антоном Розенбергом. Он обвинял Павла Дурова в угрозах

Антон Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», которую он сам называет российским юрлицом мессенджера Telegram. Как сообщает корреспондент vc.ru, соглашение было предложено «Телеграфом», а Розенберг его принял.

По условиям соглашения Розенберг получит 1,5 миллиона рублей и запись в трудовой книжке об увольнении по собственному желанию. В ответ он откажется от претензий к «Телеграфу».