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Telegram заключил мировое соглашение с Антоном Розенбергом. Он обвинял Павла Дурова в угрозах

VC
13:40, 24 октября 2017
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Антон Розенберг заключил мировое соглашение с компанией «Телеграф», которую он сам называет российским юрлицом мессенджера Telegram. Как сообщает корреспондент vc.ru, соглашение было предложено «Телеграфом», а Розенберг его принял.

По условиям соглашения Розенберг получит 1,5 миллиона рублей и запись в трудовой книжке об увольнении по собственному желанию. В ответ он откажется от претензий к «Телеграфу».

Антон Розенберг — бывших технический директор «ВКонтакте», который потом работал в Telegram. В сентябре 2017 года он опубликовал подробную историю своего конфликта с создателями соцсети Павлом и Николаем Дуровыми.
По словам Розенберга, его незаконно уволили из Telegram на почве личной неприязни. После того как Розенберг подал в суд на «Телеграф», Дуров обвинил бывшего сотрудника в клевете и шантаже. На это Розенберг ответил, что Дуров угрожал ему уголовным преследованием.

Антон Розенберг против Telegram

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