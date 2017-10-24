«Просто хочу с ней встретиться и поговорить». Родственник напавшего на Татьяну Фельгенгауэр рассказал, что тот просил найти ее адрес

Родственник Бориса Грица, ударившего ножом журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, в интервью «Русской службе Би-би-си» рассказал, что незадолго до нападения тот просил его помочь найти адрес журналистки.

По словам Алексея Гейлера, который называет себя единственным родственником Грица в Москве, за пять дней до нападения тот попросил его встретиться с ним. На встрече, как вспоминает Гейлер, «началась клиника» и Гриц стал «в красках описывать то же, что сказал на допросе» (на допросе нападавший говорил, что у него была «телепатическая связь» с журналисткой и что та была «слишком навязчивая». — прим. «Медузы»).

Гриц сказал, что ему не удается встретиться с журналисткой, и попросил родственника «достать ее адрес», поскольку у того, по его мнению, был доступ к «секретным спискам ФСБ».

«Я говорю: „А зачем тебе ее адрес?“ Он говорит: „Просто хочу с ней встретиться и поговорить“», — рассказывает Алексей Гейлер.

По его словам, он ответил Грицу, что не может достать адрес Татьяны Фельгенгауэр, но «даже если бы и мог, то не сделал бы, потому что передача личных данных — это пусть и маленькое, но преступление». «И, говорю, тебе этого тоже не советую. На этом мы и закончили наш разговор», — вспоминает он.

На предыдущей встрече месяц назад, как следует из слов Гейлера, они обсуждали радио «Эхо Москвы» («„Эхо“ рулит в его понимании»), но не говорили про Татьяну Фельгенгауэр.