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«Просто хочу с ней встретиться и поговорить». Родственник напавшего на Татьяну Фельгенгауэр рассказал, что тот просил найти ее адрес

Русская служба "Би-би-си"
17:14, 24 октября 2017
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Родственник Бориса Грица, ударившего ножом журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, в интервью «Русской службе Би-би-си» рассказал, что незадолго до нападения тот просил его помочь найти адрес журналистки.

По словам Алексея Гейлера, который называет себя единственным родственником Грица в Москве, за пять дней до нападения тот попросил его встретиться с ним. На встрече, как вспоминает Гейлер, «началась клиника» и Гриц стал «в красках описывать то же, что сказал на допросе» (на допросе нападавший говорил, что у него была «телепатическая связь» с журналисткой и что та была «слишком навязчивая». — прим. «Медузы»).

Гриц сказал, что ему не удается встретиться с журналисткой, и попросил родственника «достать ее адрес», поскольку у того, по его мнению, был доступ к «секретным спискам ФСБ».

«Я говорю: „А зачем тебе ее адрес?“ Он говорит: „Просто хочу с ней встретиться и поговорить“», — рассказывает Алексей Гейлер.

По его словам, он ответил Грицу, что не может достать адрес Татьяны Фельгенгауэр, но «даже если бы и мог, то не сделал бы, потому что передача личных данных — это пусть и маленькое, но преступление». «И, говорю, тебе этого тоже не советую. На этом мы и закончили наш разговор», — вспоминает он.

На предыдущей встрече месяц назад, как следует из слов Гейлера, они обсуждали радио «Эхо Москвы» («„Эхо“ рулит в его понимании»), но не говорили про Татьяну Фельгенгауэр.

«Обязательно напишите, что я искренне сожалею о том, что случилось. У меня даже была мысль, подозрение, что он может совершить что-то подобное. И меня распирало куда-то это донести. На него-то мне наплевать, он не такой мне близкий родственник, чтобы я его выгораживал, но хотелось, чтобы не случилось беды. Но что, напишу я на то же „Эхо“ или той же Татьяне, если она его игнорирует, то точно так же и меня проигнорирует», — заявил Алексей Гейлер.

Русская служба "Би-би-си"
23 октября житель Израиля Борис Гриц ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею в офисе радиостанции «Эхо Москвы». Журналистка находится в больнице в тяжелом состоянии; ей сделали операцию. Угрозы ее жизни, по словам врачей, нет.
Борис Гриц был задержан сразу после нападения на Фельгенгауэр. На допросе он заявил, что у него была «телепатическая связь» с журналисткой и что та была «слишком навязчивой».
24 октября суд арестовал Бориса Грица. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

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