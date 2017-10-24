Минобрнауки обвинило недовольных решением президиума ВАК по диссертации Мединского в организации «шумихи в СМИ»

В министерстве образования и науки назвали публикации в СМИ по поводу ситуации с диссертацией Владимира Мединского «шумихой», организованной, чтобы оказать давление на ведомство перед принятием окончательного решения. Об этом заявил РБК пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.

Попытку оказать давление на Минобрнауки, по словам Емельянова, оказывают те, кто «в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК».