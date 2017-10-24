Минобрнауки обвинило недовольных решением президиума ВАК по диссертации Мединского в организации «шумихи в СМИ»
В министерстве образования и науки назвали публикации в СМИ по поводу ситуации с диссертацией Владимира Мединского «шумихой», организованной, чтобы оказать давление на ведомство перед принятием окончательного решения. Об этом заявил РБК пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов.
Попытку оказать давление на Минобрнауки, по словам Емельянова, оказывают те, кто «в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК».
Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) в начале октября рекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского докторской степени. 20 октября президиум ВАК, несмотря на рекомендацию экспертного совета, решил не лишать Мединского степени доктора наук. В Минобрнауки заявили, что подготовят соответствующий приказ в течение двух недель.
Совет по науке при Минобрнауки указал, что в случае возникновения противоречий между экспертным советом и президиумом ВАК, как это произошло с диссертацией Мединского, закон предписывает сформировать специальную комиссию. Совет по науке призвал отменить решение президиума ВАК и сформировать такую экспертную комиссию.
Обращение с призывом сформировать экспертную комиссию для рассмотрения диссертации Мединского направил в Минобрнауки и эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. Бабицкий был одним из авторов жалобы на диссертацию Мединского.