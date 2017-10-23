Министерский совет по науке назвал решение президиума ВАК о сохранении докторской степени Мединского «немотивированным»

Решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) не лишать Владимира Мединского докторской степени является «немотивированным» и вызывает «глубокую озабоченность». Об этом говорится в заявлении, опубликованном Советом по науке при министерстве образования.

Ранее, напомнили члены Совета по науке, экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук. Президиум ВАК, приняв обратное решение, напрямую нарушил приказ Минобрнауки № 568 от 16.05.2016, предписывающий в случаях подобного расхождения позиций создавать экспертную комиссию.

Совет по науке при Минобрнауки призывает пленум ВАК отменить решение президиума о докторской диссертации Мединского, созвать экспертную комиссию, а также провести «всестороннюю проверку новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году».