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Министерский совет по науке назвал решение президиума ВАК о сохранении докторской степени Мединского «немотивированным»

Совет по науке министерства образования и науки Российской Федерации
11:52, 23 октября 2017
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Решение президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК) не лишать Владимира Мединского докторской степени является «немотивированным» и вызывает «глубокую озабоченность». Об этом говорится в заявлении, опубликованном Советом по науке при министерстве образования.

Ранее, напомнили члены Совета по науке, экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора наук. Президиум ВАК, приняв обратное решение,  напрямую нарушил приказ Минобрнауки № 568 от 16.05.2016, предписывающий в случаях подобного расхождения позиций создавать экспертную комиссию.

Совет по науке при Минобрнауки призывает пленум ВАК отменить решение президиума о докторской диссертации Мединского, созвать экспертную комиссию, а также провести «всестороннюю проверку новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году».

Сессия гуманитарно-общественных наук Президиума ВАК нарушила свои прямые обязанности, что дискредитирует не только ВАК, но и систему научной аттестации в России в целом.

Совет по науке министерства образования и науки Российской Федерации
Совет по науке — совещательный орган при Минобрнауки, в задачу которого входит подготовка предложений по повышению эффективности научной, научно-технической деятельности и инновационной деятельности. Совет существует с 2014 года.
Президиум ВАК 20 октября решил, что, несмотря на заявление экспертного совета о ненаучности диссертации Мединского, работа отвечает всем необходимым требованиям. Комиссия рекомендовала сохранить за министром ученую степень. В Минобрнауки заявили, что подготовят соответствующий приказ в течение двух недель.
После решения президиума по диссертации Мединского профессор ВШЭ, историк Олег Будницкий объявил, что выходит из экспертного совета ВАК. «Стандарты, заданные решением президиума ВАК, совершенно девальвируют значение научной экспертизы как по существу рецензируемых текстов, так и по процедуре присуждения ученой степени», — сообщил он.

Диссертация Владимира Мединского

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