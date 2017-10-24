Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

MDK объявил о запуске приложения для создания контента. Собирать на него средства будут через ICO

TJournal
19:59, 24 октября 2017
Надежный источник

Создатели сообщества MDK объявили о планах запустить приложение для создания контента и о запуске собственной криптовалюты для использования внутри платформы.

Первый этап ICO (первичного размещения токенов; подробнее об этом можно почитать здесь) пройдет с 7 ноября по 28 ноября. Вырученные деньги, как рассказал TJ руководитель MDK Роберто Панчвидзе, пойдут на «техническую доработку платформы и выпуск приложения». По его словам, ICO — «возможность быстро и без лишней бюрократии собрать необходимую сумму для создания продукта»

Второй этап запланирован на первый квартал 2018 года. Тогда же планируется выпустить альфа-версию приложения.

Всего MDK выпустит миллиард токенов, из которых в открытую продажу поступит половина. Токены MDK будут продаваться по курсу 22,500 токена за 1 эфириум (вечером 24 октября эфириум стоил около 306 долларов). 

Приложение, как сказано на сайте MDK, «даст инструменты для создания контента и коммуникаций, объединив всех членов сообщества и бизнес в одном месте». Токены будут использоваться, в частности, для вознаграждения авторов и модераторов популярных постов, а также для «взаимодействия бизнеса с аудиторией платформы».

В MDK отметили, что «мировая экспансия» платформы зависит от количества привлеченных средств. За минимальную сумму в 2 миллиона долларов продвижение начнется только в России, за максимальную в 10 миллионов долларов — по всему миру.

TJournal
MDK — одно из самых популярных сообществ в соцсети «ВКонтакте», в нем по состоянию на 24 октября состоят 8,6 миллиона человек. В 2013 году основатели MDK запустили одноименное креативное агентство.
В 2016 году MDK был заблокирован по решению суда из-за публикаций, разжигающих ненависть по признакам религиозной и национальной принадлежности. После этого «ВКонтакте» перенесла паблик на другой адрес.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме