MDK объявил о запуске приложения для создания контента. Собирать на него средства будут через ICO

Создатели сообщества MDK объявили о планах запустить приложение для создания контента и о запуске собственной криптовалюты для использования внутри платформы.

Первый этап ICO (первичного размещения токенов; подробнее об этом можно почитать здесь) пройдет с 7 ноября по 28 ноября. Вырученные деньги, как рассказал TJ руководитель MDK Роберто Панчвидзе, пойдут на «техническую доработку платформы и выпуск приложения». По его словам, ICO — «возможность быстро и без лишней бюрократии собрать необходимую сумму для создания продукта»

Второй этап запланирован на первый квартал 2018 года. Тогда же планируется выпустить альфа-версию приложения.

Всего MDK выпустит миллиард токенов, из которых в открытую продажу поступит половина. Токены MDK будут продаваться по курсу 22,500 токена за 1 эфириум (вечером 24 октября эфириум стоил около 306 долларов).

Приложение, как сказано на сайте MDK, «даст инструменты для создания контента и коммуникаций, объединив всех членов сообщества и бизнес в одном месте». Токены будут использоваться, в частности, для вознаграждения авторов и модераторов популярных постов, а также для «взаимодействия бизнеса с аудиторией платформы».