Генпрокурор Украины: Саакашвили отказано в статусе беженца

Генпрокурор Украины сообщил, что около 20 граждан Грузии при поддержке Саакашвили, занимавшего в тот момент пост губернатора Одесской области, получили украинский вид на жительство как «ценные деятели культуры». Теперь, цитирует LIGA.net заявление Луценко , эти люди «охраняют Саакашвили, находятся в лагере [у здания Верховной Рады] и планируют этот силовой переворот».

Луценко, сообщает телеканал «112 Украина» , также заявил, что акция протеста у здания Верховной Рады в Киеве, организованная Саакашвили, финансируется гражданами Грузии, привозящих наличные «на частных самолетах».

Отказ в предоставлении статуса беженца, по словам Луценко, Саакашвили в судебном порядке не оспорил. Таким образом, заявил генпрокурор, «отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства», делающие невозможным экстрадицию или депортацию Саакашвили.

Государственная миграционная служба Украины отказала в предоставлении статуса беженца Михаилу Саакашвили. Об этом объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился», — сказал Луценко.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области в 2015–2016 годах. В конце 2016 года он ушел с этой должности из-за конфликта с Петром Порошенко.

В июле 2017 года власти Украины объявили, что Саакашвили лишен украинского гражданства. Ранее он также был лишен гражданства Грузии.

В сентябре несмотря на то, что его украинский паспорт был аннулирован, Саакашвили с группой сторонников пересек границу Украины на контрольно-пропускном пункте «Шегини».

Адвокаты Саакашивли заявили, что подали прошение на предоставление ему статуса беженца на Украине. На время рассмотрения прошения, подчеркивали они, бывшего президента Грузии не могут депортировать из страны.

В середине октября Саакашивили и его соратники объявили о проведении бессрочной акции у здания Верховной Рады в Киеве. Участники акции, в числе прочего, требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.