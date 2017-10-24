Генпрокурор Украины: Саакашвили отказано в статусе беженца
Государственная миграционная служба Украины отказала в предоставлении статуса беженца Михаилу Саакашвили. Об этом объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Отказ в предоставлении статуса беженца, по словам Луценко, Саакашвили в судебном порядке не оспорил. Таким образом, заявил генпрокурор, «отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства», делающие невозможным экстрадицию или депортацию Саакашвили.
Луценко, сообщает телеканал «112 Украина», также заявил, что акция протеста у здания Верховной Рады в Киеве, организованная Саакашвили, финансируется гражданами Грузии, привозящих наличные «на частных самолетах».
Генпрокурор Украины сообщил, что около 20 граждан Грузии при поддержке Саакашвили, занимавшего в тот момент пост губернатора Одесской области, получили украинский вид на жительство как «ценные деятели культуры». Теперь, цитирует LIGA.net заявление Луценко, эти люди «охраняют Саакашвили, находятся в лагере [у здания Верховной Рады] и планируют этот силовой переворот».
«У нас есть новость. Если раньше я заявлял, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможным его депортацию или его экстрадицию любым образом, то сейчас Государственная миграционная служба отказала ему в статусе беженца, по которой он написал заявление, и господин Саакашвили, как всегда, в суд с оспариванием этого решения не обратился», — сказал Луценко.