Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства. Главное

Михаил Саакашвили получил украинское гражданство всего два года назад. В мае 2015-го президент Украины Петр Порошенко сделал бывшего президента Грузии гражданином Украины и назначил главой Одесской области. Этот пост Саакашвили занимал до ноября 2016-го; он ушел в отставку, разругавшись с администрацией президента.

26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства. Как пояснили в администрации президента, при подаче документов Саакашвили предоставил заведомо неверную информацию. Что это за информация, чиновники не рассказали. По словам источника «Украинской правды» в администрации президента, при подаче заявления Саакашвили написал, что «не имеет судимости». «А на самом деле имел — по нему несколько тяжелых дел в Грузии», — сказал собеседник издания. В действительности, приговор Саакашвили не вынесен, хотя он и обвиняется в Грузии в хищении денег из бюджета.

Михаил Саакашвили обратился к Петру Порошенко и заявил, что будет бороться за возвращение на Украину. По словам Саакашвили, украинские власти хотят сделать его беженцем, но сам он становиться беженцем не намерен. «Сегодня вы, Петр Алексеевич Порошенко, перешли черту. Сегодня вся страна поняла, чего стоят ваши обещания „жить по-новому“», — сказал Саакашвили. Сейчас он находится в США.

Саакашвили также обратил внимание на то, что незадолго до того, как лишить его гражданства, Петр Порошенко ездил в Грузию. В украинской партии Саакашвили «Движение новых сил» уверены, что Порошенко договаривался об экстрадиции бывшего одесского губернатора.

Саакашвили: «Я вернусь в Украину» «Я вернусь в Украину!» Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили обратился к Петру Порошенко Опубликовано Meduza 27 июля 2017 г.

У Михаила Саакашвили нет другого гражданства, кроме украинского. В Конституции Украины говорится, что «гражданин Украины не может быть лишен гражданства». Чиновники пока не пояснили, как это противоречие может быть разрешено в случае Михаила Саакашвили.