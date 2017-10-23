МВД: на Татьяну Фельгенгауэр напал иностранец

Пресс-служба московского управления МВД сообщила, что нападение на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр совершил иностранец. Его гражданство полиция не раскрывает.

По версии МВД, «поводом для произошедшего послужила личная неприязнь». При этом в полиции пообещали рассмотреть разные версии нападения. Версию профессиональной деятельности Фельгенгауэр полиция отдельно не называет.

Нападавшего задержала полиция. «Лайф» сообщает, что его имя — Борис Герц. Официально эта информация не подтверждена.

Сотрудник охраны радиостанции рассказал, что нападавший производил впечатление «неадекватного человека». «Пьяным он не был, выглядел вроде как опрятный человек», — добавил охранник.

По данным источника «Интерфакса», нападавшего отправят на психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы проверить его на вменяемость.

Другой источник агентства предположил, что по факту нападения может быть возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».