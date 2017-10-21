Премьер-министр Испании: правительство Каталонии будет распущено, а парламент переизбран

Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что в рамках ограничения автономии Каталонии правительство региона будет распущено, а парламент переизбран. Их полномочия передадут центральным властям, объявил Рахой после заседания кабинета министров 21 октября.

Такие меры испанское правительство хочет ввести в рамках 155-й статьи Конституции, которая позволяет приостановить автономию в тех случаях, когда региональные власти нарушают закон и угрожают интересам всей страны.

Для возобновления порядка в Каталонии в течение полугода проведут выборы в парламент, который затем утвердит новое правительство.

Ожидается, что просьба правительства об ограничении полномочий каталонских властей будет поддержана Сенатом Испании 27 октября и вступит в силу на следующий день.