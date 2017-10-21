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Премьер-министр Испании: правительство Каталонии будет распущено, а парламент переизбран

El Pais
11:50, 21 октября 2017
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что в рамках ограничения автономии Каталонии правительство региона будет распущено, а парламент переизбран. Их полномочия передадут центральным властям, объявил Рахой после заседания кабинета министров 21 октября.

Такие меры испанское правительство хочет ввести в рамках 155-й статьи Конституции, которая позволяет приостановить автономию в тех случаях, когда региональные власти нарушают закон и угрожают интересам всей страны.

Для возобновления порядка в Каталонии в течение полугода проведут выборы в парламент, который затем утвердит новое правительство.

Ожидается, что просьба правительства об ограничении полномочий каталонских властей будет поддержана Сенатом Испании 27 октября и вступит в силу на следующий день.

«Ни одна страна мира не допустила бы у себя подобной ситуации [с односторонним объявлением о независимости]», — заявил Рахой.

El Pais
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, на котором отделение поддержало большинство проголосовавших. Конституционный суд Испании объявил референдум незаконным, а Мадрид указал на многочисленные нарушения в ходе голосования.
После референдума Каталония отказалась занять однозначную позицию в вопросе того, объявлена независимость или нет. Вместо этого региональные власти предложили начать переговоры.

Референдум о независимости Каталонии

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