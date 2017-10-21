Миллиардер Том Стайер начал кампанию за импичмент Трампа
Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию за импичмент президента США Дональда Трампа. Бизнесмен заявил, что Трамп «угрожает нашей Конституции, нашей свободе и нашим жизням».
В своем твиттере Стайер опубликовал ссылку на петицию, в которой говорится, что президент США «привел нас на грань ядерной войны, препятствовал правосудию и брал деньги у иностранных правительств».
Trump threatens our Constitution, our freedoms, and our lives. It’s time to begin impeachment proceedings. Join us. https://t.co/L5Azj0p6oA pic.twitter.com/rqQkt2aMn8— Tom Steyer (@TomSteyer) October 20, 2017
Миллиардер Том Стайер, основатель инвестиционной компании Farallon Capital, поддерживает американских демократов. В частности, он собирал деньги для президентской кампании Барака Обамы.
15 октября основатель журнала Hustler Ларри Флинт опубликовал объявление в газете The Washington Post с предложением награды в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к импичменту Трампа.