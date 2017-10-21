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Миллиардер Том Стайер начал кампанию за импичмент Трампа

Том Стайер
07:59, 21 октября 2017
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Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию за импичмент президента США Дональда Трампа. Бизнесмен заявил, что Трамп «угрожает нашей Конституции, нашей свободе и нашим жизням».

В своем твиттере Стайер опубликовал ссылку на петицию, в которой говорится, что президент США «привел нас на грань ядерной войны, препятствовал правосудию и брал деньги у иностранных правительств».

Миллиардер Том Стайер, основатель инвестиционной компании Farallon Capital, поддерживает американских демократов. В частности, он собирал деньги для президентской кампании Барака Обамы.
15 октября основатель журнала Hustler Ларри Флинт опубликовал объявление в газете The Washington Post с предложением награды в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к импичменту Трампа.

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