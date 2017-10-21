Миллиардер Том Стайер начал кампанию за импичмент Трампа

Американский миллиардер Том Стайер начал кампанию за импичмент президента США Дональда Трампа. Бизнесмен заявил, что Трамп «угрожает нашей Конституции, нашей свободе и нашим жизням».

В своем твиттере Стайер опубликовал ссылку на петицию, в которой говорится, что президент США «привел нас на грань ядерной войны, препятствовал правосудию и брал деньги у иностранных правительств».