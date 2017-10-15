Основатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат на президента США

The Washington Post
08:32, 15 октября 2017
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Основатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к импичменту президента США Дональда Трампа.

Соответствующее объявление, занимающее страницу, Флинт разместил в воскресном номере газеты The Washington Post.

Фото рекламного объявления Флинта разместила в своем твитере журналист Fox News Лиз Клеман.

Флинт просит за вознаграждение присылать информацию о возможных манипуляциях с возвратом налогов, инвестициях компаний Трампа, а также «любых тайных сделках с русскими».

Основатель Hustler, объясняя намерение добиться импичмента Трампа, упоминает, в числе прочего, марш ультраправых в Шарлотсвилле, увольнение главы ФБР Джеймса Коми, назначение недостаточно квалифицированных сотрудников на высокие посты, а также «полное незнание» президентом мировой повестки.

«Импичмент станет запутанным и сложным делом, — пишет Флинт, — но три года дестабилизирующей неспособности [Трампа управлять страной] будут еще хуже».

В интервью The Washington Post Флинт заявил, что рассчитывает получить первую информацию «в течение нескольких дней» после публикации объявления и сразу же предать ее огласке.

Ранее основатель Hustler объявлял награду в один миллион долларов за компромат на других политиков. Полученная им таким образом информация, отмечает Fox News, стала, в числе прочего, причиной отставки конгрессмена от Луизианы Боба Ливингстона и сенатора от этого штата Дэвида Виттера.
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