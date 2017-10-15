Основатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат на президента США
Основатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к импичменту президента США Дональда Трампа.
Соответствующее объявление, занимающее страницу, Флинт разместил в воскресном номере газеты The Washington Post.
Фото рекламного объявления Флинта разместила в своем твитере журналист Fox News Лиз Клеман.
3:30p FBN EXCLSV: @washingtonpost will run a Sun.Hustler Mag's @ImLarryFlynt offers $10m 4 info on @realDonaldTrump pic.twitter.com/6SgK1khFDi— Liz Claman (@LizClaman) October 13, 2017
Флинт просит за вознаграждение присылать информацию о возможных манипуляциях с возвратом налогов, инвестициях компаний Трампа, а также «любых тайных сделках с русскими».
Основатель Hustler, объясняя намерение добиться импичмента Трампа, упоминает, в числе прочего, марш ультраправых в Шарлотсвилле, увольнение главы ФБР Джеймса Коми, назначение недостаточно квалифицированных сотрудников на высокие посты, а также «полное незнание» президентом мировой повестки.
«Импичмент станет запутанным и сложным делом, — пишет Флинт, — но три года дестабилизирующей неспособности [Трампа управлять страной] будут еще хуже».
В интервью The Washington Post Флинт заявил, что рассчитывает получить первую информацию «в течение нескольких дней» после публикации объявления и сразу же предать ее огласке.