Основатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за компромат на президента США

Основатель журнала Hustler Ларри Флинт предложил 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к импичменту президента США Дональда Трампа.

Соответствующее объявление, занимающее страницу, Флинт разместил в воскресном номере газеты The Washington Post.

Фото рекламного объявления Флинта разместила в своем твитере журналист Fox News Лиз Клеман.

Флинт просит за вознаграждение присылать информацию о возможных манипуляциях с возвратом налогов, инвестициях компаний Трампа, а также «любых тайных сделках с русскими».

Основатель Hustler, объясняя намерение добиться импичмента Трампа, упоминает, в числе прочего, марш ультраправых в Шарлотсвилле, увольнение главы ФБР Джеймса Коми, назначение недостаточно квалифицированных сотрудников на высокие посты, а также «полное незнание» президентом мировой повестки.

«Импичмент станет запутанным и сложным делом, — пишет Флинт, — но три года дестабилизирующей неспособности [Трампа управлять страной] будут еще хуже».

В интервью The Washington Post Флинт заявил, что рассчитывает получить первую информацию «в течение нескольких дней» после публикации объявления и сразу же предать ее огласке.