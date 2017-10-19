Самарский суд выписал штраф за репост статей The Guardian и BuzzFeed про ЛГБТ
Суд в Самаре оштрафовал на 50 тысяч рублей активистку Евдокию Романову, которая публиковала «ВКонтакте» ссылки на материалы про ЛГБТ. Романову привлекли к административной ответственности по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Как сообщили в региональном общественном ЛГБТ-движении «Аверс», Евдокия не согласна с постановлением суда и намерена его обжаловать.
Протокол по статье о гей-пропаганде на Евдокию Романову составили в июле 2017 года. Поводом, в частности, послужили репосты материала The Guardian про референдум о легализации однополых браков в Ирландии и статьи BuzzFeed про выставку о российских ЛГБТ-подростках в Санкт-Петербурге.
Суд по делу Романовой должен быть состояться 18 сентября, но сначала его перенесли, а затем материалы вернули в полицию. В итоге заседание суда прошло 18 октября.
Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних действует в России с 2013 года.