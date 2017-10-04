Суд вернул в полицию дело о репосте статей The Guardian и BuzzFeed про ЛГБТ

Судья судебного участка № 13 Кировского судебного района Самары Олеся Русакова вернула в полицию материалы по делу против Евдокии Романовой, на которую составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сама Романова сообщила «Медузе».

По данным суда, производство было прекращено 22 сентября. Романова добавила, что в извещении указано на многочисленные нарушения в материалах. «Есть большой шанс, что полиция прекратит преследование и закроет дело», — добавила она.