Суд вернул в полицию дело о репосте статей The Guardian и BuzzFeed про ЛГБТ
Судья судебного участка № 13 Кировского судебного района Самары Олеся Русакова вернула в полицию материалы по делу против Евдокии Романовой, на которую составили протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Об этом сама Романова сообщила «Медузе».
По данным суда, производство было прекращено 22 сентября. Романова добавила, что в извещении указано на многочисленные нарушения в материалах. «Есть большой шанс, что полиция прекратит преследование и закроет дело», — добавила она.
Протокол против Романовой составили в июле 2017 года. Пропагандой нетрадиционных отношений там названы пять ссылок и репостов «ВКонтакте», среди которых статья The Guardian о референдуме по легализации однополых браков в Ирландии и материал BuzzFeed о выставке про ЛГБТ-подростков.
Запрет пропаганды нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних действует в России с 2013 года. По нему оштрафовали 15 человек.