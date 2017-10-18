Заместитель главного финансиста ФСИН задержана по делу о растрате
Правоохранительные органы задержали заместителя начальника финансового экономического управления ФСИН Светлану Алексееву, сообщил Следственный комитет.
Алексеева, которая ранее занимала должность замначальника управления тылового обеспечения ФСИН, подозревается в пособничестве в растрате (ст.33 и ч.4 ст. 160 УК РФ).
Как пояснила официальный представитель СК Светлана Петренко, Алексеева задержана в рамках уголовного дела, главным фигурантом которого является замглавы ФСИН Олег Коршунов, не став уточнять другие подробности.
Олег Коршунов был арестован в середине сентября. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015–2016 годах он заключил контракты на поставку горючего и продуктов питания по завышенным ценам. СК оценил ущерб в 160 миллионов рублей. Коршунов своей вины не признает.