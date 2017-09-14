Замглавы ФСИН обвинили в растрате 160 миллионов рублей, выделенных на горючее и продукты

Следственный комитет предъявил обвинения в растрате в особо крупном размере заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний Олегу Коршунову.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Коршунов заключил контракты на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Ущерб от его действий следователи оценили в 160 миллионов рублей.

Будет ли следствие ходатайствовать об аресте Коршунова, не уточняется.

Источник ТАСС отмечает, что дело Коршунова не связано со строительством СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.