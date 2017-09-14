Замглавы ФСИН обвинили в растрате 160 миллионов рублей, выделенных на горючее и продукты
Следственный комитет предъявил обвинения в растрате в особо крупном размере заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний Олегу Коршунову.
По версии следствия, в 2015–2016 годах Коршунов заключил контракты на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Ущерб от его действий следователи оценили в 160 миллионов рублей.
Будет ли следствие ходатайствовать об аресте Коршунова, не уточняется.
Источник ТАСС отмечает, что дело Коршунова не связано со строительством СИЗО «Кресты-2» в Санкт-Петербурге.
Коршунова задержали утром 13 сентября в московском яхт-клубе. При обыске, как утверждает следствие, у него нашли пачки денег и коллекцию наручных часов.
Источник «Интерфакса» рассказал, что в июле Коршунов подал рапорт о выходе на пенсию и на момент задержания числился в отпуске.