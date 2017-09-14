Замглавы ФСИН Олега Коршунова арестовали. Его обвиняют в растрате 160 миллионов рублей

Об аресте Коршунова ходатайствовало следствие. Сам он отказался признать вину и пожаловался на слабое здоровье, указав, что сидит на «строгой диете» после операции. «Я никуда не убегал и не собираюсь», — заверил замглавы ФСИН.

Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя руководителя ФСИН Олега Коршунова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Коршунова задержали в яхт-клубе 13 сентября. Его обвинили в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, в 2015–2016 годах он заключил контракты на поставку горючего и продуктов питания по завышенным ценам. СК оценил ущерб в 160 миллионов рублей.

Сам Коршунов заявил, что в 2016 году в колониях начался дефицит сахара, поэтому ФСИН объявила конкурс, в котором могла участвовать любая компания. Информационные агентства не приводили его слова о горючем.

По данным источник «Интерфакса», в июле Коршунов подал заявление о выходе на пенсию. На момент задержания он якобы был в отпуске.