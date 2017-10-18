Петру Павленскому и Оксане Шалыгиной предъявили обвинения в поджоге Банка Франции
Власти Франции предъявили российскому художнику-акционисту Петру Павленскому и его соратнице Оксане Шалыгиной обвинения в поджоге Банка Франции, сообщает AFP со ссылкой на источник в судебной системе.
Их обвинили в «уничтожении чужого имущества опасными для окружающих средствами», пишет агентство. Павленского и Шалыгину будут держать под стражей до суда, пишет Le Figaro.
Ранее сообщалось, что Павленский переведен обратно под стражу из психиатрического стационара полиции после проведения экспертизы.
Петр Павленский, который вместе с Оксаной Шалыгиной получил во Франции политическое убежище, в ночь на 16 октября поджег здание Банка Франции в Париже. Они оба были задержаны. По словам знакомых Павленского, свою акцию он объяснил тем, что банк находится на месте Бастилии, и «возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций».
Павленский и Шалыгина с детьми уехали из России после того, как их актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила в сексуальных домогательствах и избиении своего бывшего молодого человека. Художник назвал эти обвинения политически мотивированными.
В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке в Москве, посвятив эту акцию осужденному по обвинению в терроризме украинскому режиссеру Олегу Сенцову. Его приговорили к штрафу и компенсации за поврежденную дверь. Павленский платить отказался.