Петру Павленскому и Оксане Шалыгиной предъявили обвинения в поджоге Банка Франции

Власти Франции предъявили российскому художнику-акционисту Петру Павленскому и его соратнице Оксане Шалыгиной обвинения в поджоге Банка Франции, сообщает AFP со ссылкой на источник в судебной системе.

Их обвинили в «уничтожении чужого имущества опасными для окружающих средствами», пишет агентство. Павленского и Шалыгину будут держать под стражей до суда, пишет Le Figaro.

Ранее сообщалось, что Павленский переведен обратно под стражу из психиатрического стационара полиции после проведения экспертизы.