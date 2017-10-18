Петр Павленский переведен в психиатрический стационар полиции

Соратница Павленского Оксана Шалыгина, которую также задержали в рамках расследования дела о поджоге Банка Франции, остается под стражей.

Решение о переводе Павленского в стационар, по словам собеседников издания, было принято «по итогам наблюдения за его поведением» после задержания.

Художник-акционист Петр Павленский, задержанный за поджог здания Банка Франции, переведен в психиатрический стационар полиции, сообщает Le Figaro со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Расследование [дела о поджоге] было передано из парижской прокуратуры в территориальный орган безопасности», — сообщили источники (фр.яз.).

Петр Павленский в ночь на 16 октября поджег двери Банка Франции в Париже. Акцию, по словам знакомых Павленского, художник объяснил тем, что банк находится на месте Бастилии, и «возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций».

После поджога Павленский был задержан полицией. Под стражу также была взята его соратница Оксана Шалыгина.

Павленский и Шалыгина получил убежище во Франции в мае 2017 года. Они покинули Россию после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила Павленского в сексуальных домогательствах, а также нападении на ее знакомого. Павленский, в свою очередь, заявил о преследованиях по политическим мотивам.

В ноябре 2015 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке в Москве. В июне 2016 года художник был приговорен к штрафу. Суд также обязал его выплатить компенсацию ФСБ за поврежденную дверь, платить которую Павленский отказался.