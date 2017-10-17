Саакашвили потребовал отставки Порошенко на митинге у Верховной Рады

Продолжение Участники акции у Верховной Рады подрались с полицией

Бывший губернатор Одесской области потребовал отставки президента Украины Петра Порошенко, выступая на митинге у здания Верховной Рады.

«Пока есть Порошенко — нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко — будет нищета <…> Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам <…> Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своей должности», — заявил Саакашвили.

Виступаючи на мітингу під Радою Саакашвілі закликав президента Порошенка піти у відставку https://t.co/XCznxdMhb5 pic.twitter.com/ERYLNTvgVV — Hromadske.UA (@HromadskeUA) October 17, 2017

По оценкам полиции, в акции у Верховной Рады принимают участие до шести тысяч человек. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Поліція нарахувала 6 тисяч людей на мітингах під Радою https://t.co/CKjJyDAZm9 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) October 17, 2017

Спикер украинского парламента Андрей Парубий пообещал на заседании, что депутаты рассмотрят законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и изменении избирательной системы.