Саакашвили потребовал отставки Порошенко на митинге у Верховной Рады

112 Украина
10:57, 17 октября 2017
Надежный источник

Продолжение

Бывший губернатор Одесской области потребовал отставки президента Украины Петра Порошенко, выступая на митинге у здания Верховной Рады.

«Пока есть Порошенко — нет прогресса, нет борьбы с коррупцией. Пока есть Порошенко — будет нищета <…> Я призываю киевлян после работы присоединиться к нам <…> Порошенко надо подумать, чтобы уйти со своей должности», — заявил Саакашвили.

По оценкам полиции, в акции у Верховной Рады принимают участие до шести тысяч человек. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий пообещал на заседании, что депутаты рассмотрят законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности и изменении избирательной системы.

Поползли слухи о возможной попытке штурма Верховной Рады с использованием взрывпакетов.

112 Украина
Михаил Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области в 2015–2016 годах. Он ушел с этой должности из-за конфликта с Петром Порошенко, уехал с Украины и был лишен украинского гражданства. В начале сентября 2017 года Саакашвили вернулся в страну: в окружении своих сторонников он прорвался через границу Польши с Украиной. 
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме