Участники акции у Верховной Рады подрались с полицией
Около здания Верховной Рады Украины произошла драка между полицейскими и митингующими. Она началась, когда участники акции попытались пронести палатки к зданию парламента. В пресс-службе МВД Украины сообщили, что пострадал один полицейский.
Почалася бійка, виламали секцію паркана. Пробували пронести палатки, почали ламати рамкиОпубликовано Олександром Рудомановым 17 октября 2017 г.
В митинге у Верховной Рады, по оценкам полиции, участвуют около шести тысяч человек. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.
На митинге выступил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он потребовал отставки президента Украины Петра Порошенко и призвал киевлян «после работы присоединиться к нам».