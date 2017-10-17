МВД предложило наказывать родителей и школы за участие детей в митингах

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин предложил внести поправки, чтобы полиция могла привлекать к ответственности родителей школьников, которые принимают участие в несогласованных акциях, а также учебные заведения, где они учатся.

Валиулин выступил на заседании Совета по правам человека при президенте России. «Надо рассматривать поправки, чтобы ответственность усилилась не только в отношении этих детей, которые не знают, на что идут, в основном ради любопытства, но и в отношении родителей и, может, даже учебных заведений — которые отвечают не только за образование, но и за воспитание молодежи», — сказал Валиулин.