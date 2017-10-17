МВД предложило наказывать родителей и школы за участие детей в митингах

Интерфакс
10:36, 17 октября 2017
Надежный источник

Начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин предложил внести поправки, чтобы полиция могла привлекать к ответственности родителей школьников, которые принимают участие в несогласованных акциях, а также учебные заведения, где они учатся.

Валиулин выступил на заседании Совета по правам человека при президенте России. «Надо рассматривать поправки, чтобы ответственность усилилась не только в отношении этих детей, которые не знают, на что идут, в основном ради любопытства, но и в отношении родителей и, может, даже учебных заведений — которые отвечают не только за образование, но и за воспитание молодежи», — сказал Валиулин.

«Волнует участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Статистика говорит о том, что процентное соотношение молодежи, которое в них участвует, увеличивается», — заявил Валиулин.

Интерфакс
Школьники принимали активное участие в протестных акциях, которые состоялись 26 марта, 12 июня и 7 октября. Десятки детей были задержаны полицией.
Полиция уже привлекала к ответственности родителей школьников, участвовавших в митингах. Например, в Нижнем Новгороде на пятерых родителей составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Подростки на протестных акциях в России

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме