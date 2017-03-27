В Нижнем Новгороде составили протоколы на родителей митинговавших школьников

В Нижнем Новгороде на пятерых родителей школьников, задержанных на акции протеста, составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ). Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе городского УМВД.

Кроме того, заявили представители полиции, на 39 участников митинга составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Еще пятерым участникам акции протеста грозит наказание за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст.19.3 КоАП РФ).

Протоколы об административных нарушениях, составленные на участников митинга, суд в Нижнем Новгороде рассмотрит 27 марта в течение дня.

Всего, по официальным данным, в акции протеста против коррупции, несогласованной властями Нижнего Новгорода, приняли участие около 400 человек.