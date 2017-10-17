Арестован владелец комбината, производящего пайки для Минобороны и Росгвардии
По делу о мошенничестве при поставке пайков для Минобороны и Росгвардии арестованы три фигуранта, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству и МВД.
Под стражу, по данным собеседников издания, взяты: основной владелец Барышского мясокомбината Михаил Лакшин, владелец Барышского консервного завода Михаил Родников, а также гендиректор и владелец компании «ОПК» Дмитрий Атрощенко.
Сейчас арестованные по ходатайству следователя находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) № 1 на Петровке, 38, в Москве. «Они проходят по уголовному делу в статусе обвиняемых. В ИВС они будут находиться 10 суток, затем их переведут в СИЗО», — сообщил близкий к МВД собеседник издания.