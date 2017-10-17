Арестован владелец комбината, производящего пайки для Минобороны и Росгвардии

РБК
07:18, 17 октября 2017
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По делу о мошенничестве при поставке пайков для Минобороны и Росгвардии арестованы три фигуранта, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству и МВД.

Под стражу, по данным собеседников издания, взяты: основной владелец Барышского мясокомбината Михаил Лакшин, владелец Барышского консервного завода Михаил Родников, а также гендиректор и владелец компании «ОПК»​ Дмитрий Атрощенко.​

​Сейчас арестованные по ходатайству следователя находятся в изоляторе временного содержания (ИВС) № 1 на Петровке, 38, в Москве. «Они проходят по уголовному делу в статусе обвиняемых. В ИВС они будут находиться 10 суток, затем их переведут в СИЗО», — сообщил близкий к МВД собеседник издания.

РБК
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК России) при поставке пайков для Минобороны и внутренних войск МВД (с апреля 2016 года входят в Росгвардию) было возбуждено в конце сентября.
Поводом для возбуждения дела стала проверка, проведенная Главной военной прокуратурой, в ходе которой выяснилось, что в продовольственных пайках, произведенных Барышским мясокомбинатом, содержались продукты, «употребление которых в пищу не допускается».
По данным РБК, в уголовном деле два эпизода. По первому эпизоду, который относится к поставкам пайков для Минобороны, сумма ущерба оценивается в 98 миллионов рублей, по второму — о поставках пайков для Росгвардии — в 122 миллиона рублей.
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