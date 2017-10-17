Арестован владелец комбината, производящего пайки для Минобороны и Росгвардии

По делу о мошенничестве при поставке пайков для Минобороны и Росгвардии арестованы три фигуранта, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к оборонному ведомству и МВД.

Под стражу, по данным собеседников издания, взяты: основной владелец Барышского мясокомбината Михаил Лакшин, владелец Барышского консервного завода Михаил Родников, а также гендиректор и владелец компании «ОПК»​ Дмитрий Атрощенко.​