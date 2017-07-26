Прокуратура обнаружила, что во внутренние войска поставляли несъедобные продовольственные пайки. Контракт стоил 680 миллионов рублей

В продовольственных пайках, которые поставлялись во внутренние войска по контракту стоимостью 680 миллионов рублей, содержались продукты, «употребление которых в пищу не допускается». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию постановления заместителя главного военного прокурора РФ Андрея Никулищина, которая оказалось в распоряжении редакции.

Контракт на поставку пайков производства «Барышского мясокомбината» (контролируется Минобороны РФ) был заключен в 2015 году министерством внутренних дел с компанией-посредником «Оборонпродкомплект». В рамках контракта компания должна была поставить более 1,25 миллиона пайков.

Нарушения были найдены в ходе проверки пяти партий пайков, инициированной после обращений нескольких мониторинговых организаций. Выяснилось, к примеру, что в тушеной говядине массовая доля мясных продуктов составляла десять процентов вместо 48, а в паштете и гречневой каше с говядиной найдены ДНК курицы и камедь рожкового дерева.

Как выяснило издание, прокуратура считает виновными в подмене учредителей «Оборонпродкомплекта» Дениса Баринова, Людмилу Атрощенко и Олега Чугунова. По версии ведомства, они совершили мошенничество в особо крупном размере, организовав замену на мясокомбинате дорогостоящего сырья на более дешевое с целью хищения бюджетных средств.

Ведомство также считает необходимым выяснить роль в случившемся сотрудников мясокомбината и центра сертификации «Московский», где проверяли пайки на соответствие требованиям.

Как пишет РБК, Никулищин предложил следственному департаменту МВД «рассмотреть вопрос об уголовном преследовании» предполагаемых виновных.