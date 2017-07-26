Прокуратура обнаружила, что во внутренние войска поставляли несъедобные продовольственные пайки. Контракт стоил 680 миллионов рублей
В продовольственных пайках, которые поставлялись во внутренние войска по контракту стоимостью 680 миллионов рублей, содержались продукты, «употребление которых в пищу не допускается». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию постановления заместителя главного военного прокурора РФ Андрея Никулищина, которая оказалось в распоряжении редакции.
Контракт на поставку пайков производства «Барышского мясокомбината» (контролируется Минобороны РФ) был заключен в 2015 году министерством внутренних дел с компанией-посредником «Оборонпродкомплект». В рамках контракта компания должна была поставить более 1,25 миллиона пайков.
Нарушения были найдены в ходе проверки пяти партий пайков, инициированной после обращений нескольких мониторинговых организаций. Выяснилось, к примеру, что в тушеной говядине массовая доля мясных продуктов составляла десять процентов вместо 48, а в паштете и гречневой каше с говядиной найдены ДНК курицы и камедь рожкового дерева.
Как выяснило издание, прокуратура считает виновными в подмене учредителей «Оборонпродкомплекта» Дениса Баринова, Людмилу Атрощенко и Олега Чугунова. По версии ведомства, они совершили мошенничество в особо крупном размере, организовав замену на мясокомбинате дорогостоящего сырья на более дешевое с целью хищения бюджетных средств.
Ведомство также считает необходимым выяснить роль в случившемся сотрудников мясокомбината и центра сертификации «Московский», где проверяли пайки на соответствие требованиям.
Как пишет РБК, Никулищин предложил следственному департаменту МВД «рассмотреть вопрос об уголовном преследовании» предполагаемых виновных.
РБК ожидает ответа на запросы от Главной военной прокуратуры, Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Росгвардии, которой в 2016 году были переданы внутренние войска МВД.