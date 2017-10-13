Возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставке пайков Росгвардии. Ущерб оценили в десятки миллионов рублей

МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при поставках пайков для Минобороны и Росгвардии, сообщает РБК.

Дело по ч.4 ст. 159 УК России (мошенничество группой лиц в особо крупном размере) следственный департамент МВД возбудил 27 сентября, рассказали источники издания. Предполагается, что в мошеннической схеме были задействованы более 10 человек, сообщили собеседники издания, не став называть имен.

По словам источников, поставщиками пайков выступали Барышский мясокомбинат (БМК) и компания-посредник «Оборонпродкомплект».

Уголовное дело состоит из двух эпизодов, рассказали собеседники РБК. Первый эпизод касается мошенничества при поставке в 2015 году пайков для внутренних войск МВД (с апреля 2016 года входят в Росгвардию). Стоимость пайков, как предполагается, была завышена. Ущерб бюджету оценивается как минимум в 98 миллионов рублей. Во втором эпизоде, по словам источников, речь идет о мошенничестве при поставках пайков для Минобороны на сумму не менее 122 миллионов рублей.

В пресс-службе МВД подтвердили изданию факт возбуждения уголовного дела, однако отказались раскрыть какие-либо подробности, сославшись на тайну следствия.