В Лос-Анджелесе прошел баттл Оксимирона и Dizaster

В Лос-Анджелесе вечером 15 октября по местному времени (утром 16 октября по Москве) прошел баттл российского рэпера Оксимирона (Мирон Федоров) против американского рэпера Dizaster (Башир Ягами).

Баттл проходил на английском языке, хотя оба рэпера использовали и русский. Первоначально предполагалось, что прямая трансляция баттла, проходившего в рамках турнира World Domination, будет сопровождаться синхронным переводом на русский и русскими субтитрами, однако этого не произошло. Организаторы пообещали, что перевод и субтитры появятся в записи, которую обнародуют позже.

KOTD — #WDVIILA — Oxxxymiron vs Dizaster (Trailer) | #WDVII King Of The Dot Entertainment

Оба рэпера посвятили значительную часть своего выступления политике, а также странам проживания друг друга. Оксимирон, в частности, начал свое выступление в первом раунде цитатой из фильма «Брат 2»: «Вот скажи мне, американец, в чем сила?».

Dizaster также переходил на русский язык, в частности чтобы зачитать оскорбления в адрес родственников Оксимирона.

В конце выступления российский рэпер заявил: «Я верю, что баттл-рэп может быть чем-то большим, чем просто рифмы и панчи».

Баттл проходил без судей, поэтому победителя в нем формально не было.

Запись баттла организаторы обещали в течение суток выложить в официальном канале KOTD в ютьюбе.