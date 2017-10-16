Путин задним числом ввел санкции против КНДР в соответствии с резолюцией ООН, принятой год назад

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совета безопасности ООН 2321, принятой почти год назад — 30 ноября 2016 года. В соответствии с указом Россия задним числом (с 30 ноября 2016 года) вводит новые санкции против Северной Кореи.

Указ опубликовали одновременно с выступлением представителя КНДР на ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит в Санкт-Петербурге. Делегацию Северной Кореи возглавляет на ассамблее вице-спикер Верховного народного собрания КНДР Ан Дон Чхун.

Как сообщает агентство «Интерфакс», на просьбу прокомментировать указ российского президента Ан Дон Чхун ответил: «Это еще нужно проверить».

Выступая на ассамблее, Ан Дон Чхун пообещал, что КНДР будет укреплять свои ядерные силы, а также заявил, что к разработке водородной бомбы и ракетного вооружения Северную Корею подтолкнули США.

Указ Путина фактически повторяет текст резолюции Совета безопасности ООН. В частности, он запрещает военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, расширяет список физических и юридических лиц, подпадающих под санкции, а также содержит список товаров, которыми запрещено торговать с КНДР.

Почему указ подписан только через год после принятия резолюции, неизвестно.