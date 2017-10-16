«Почта России» предложила взимать пошлину с интернет-покупок дороже 50 евро

Коммерсант
07:21, 16 октября 2017
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«Почта России» предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 50 евро к 2021 году. Соответствующее предложение, пишет «Коммерсант», направлено в правительство.

В настоящий момент в России действует порог беспошлинного ввоза в 1 тысячу евро. «Почта России» предлагает с 1 января 2019 года уменьшить лимит до 200 евро, с 1 января 2020 года — до 100 евро, а еще через год — до 50 евро.

Поэтапное снижении порога беспошлинного ввоза, считают в «Почте России», позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе».

Взимать пошлину, говорится в письме, направленном «Почтой России» в правительство, планируется автоматически при покупке товара в интернет-магазине. Разработкой такой технологии, сообщается в письме, «Почта России» занимается совместно с Федеральной таможенной службой.

В первую очередь, новую технологию планируется внедрить на AliExpress, где россияне сейчас совершают до 80% всех трансграничных покупок.

Тестирование [новой технологии на AliExpress] планируется завершить до 1 апреля 2018 года, после чего «Почта России» планирует договориться об интеграции «с другими значимыми электронными торговыми площадками».

Коммерсант
По данным «Почты России», стоимость 93% посылок из зарубежных интернет-магазинов не превышает 50 евро.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в которой входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия, предусматривает сохранение порога беспошлинного ввоза товаров в размере 1000 евро на 2018 год. В 2019 году порог планируется снизить до 500 евро, а в 2020 году — до 200 евро. Окончательное решение по этому поводу в ЕАЭС пока не принято.
С суммы покупок, превышающей порог в 1000 евро, российский покупатель платит пошлину в 30 процентов, но не менее 4 евро за килограмм.
В проекте бюджета на 2018–2020 годы, внесенном в Госдуму в конце сентября, предлагается снизить порог беспошлинных покупок до 20 евро.
Российские онлайн-ритейлеры неоднократно заявляли о необоснованных преференциях иностранным интернет-магазинам. Они, в частности, лоббировали не только снижение порога беспошлинного ввоза, но и аналог «налога на Google» для интернет-магазинов.

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