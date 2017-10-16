«Почта России» предложила взимать пошлину с интернет-покупок дороже 50 евро

«Почта России» предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 50 евро к 2021 году. Соответствующее предложение, пишет «Коммерсант», направлено в правительство.

В настоящий момент в России действует порог беспошлинного ввоза в 1 тысячу евро. «Почта России» предлагает с 1 января 2019 года уменьшить лимит до 200 евро, с 1 января 2020 года — до 100 евро, а еще через год — до 50 евро.

Поэтапное снижении порога беспошлинного ввоза, считают в «Почте России», позволит сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе».

Взимать пошлину, говорится в письме, направленном «Почтой России» в правительство, планируется автоматически при покупке товара в интернет-магазине. Разработкой такой технологии, сообщается в письме, «Почта России» занимается совместно с Федеральной таможенной службой.

В первую очередь, новую технологию планируется внедрить на AliExpress, где россияне сейчас совершают до 80% всех трансграничных покупок.