Правительство предложило обложить пошлиной интернет-покупки дороже 20 евро

Правительство России предложило с 1 июля 2018 года в 50 раз снизить порог беспошлинного ввоза товаров физическими лицами в международных почтовых отправлениях. В материалах проекта бюджета на 2018–2020 годы, внесенного в Госдуму, указана пороговая сумма в 20 евро.

На сегодняшний день в Россию можно без уплаты пошлины ввозить товары на сумму до 1000 евро в месяц. За покупки сверх этой суммы взимается пошлина в размере 30%, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса.

Снижение порога беспошлинного ввоза товаров, по расчетам правительства, принесет бюджету 30 миллиардов рублей в 2018 году и по 60 миллиардов — в 2019 и 2020 годах.