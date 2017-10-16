Опубликовано видео поджога здания Банка Франции Петром Павленским

На записи видно, как полицейские силой отводят Павленского от здания и укладывают на землю.

Опубликована видеозапись того, как российский художник-акционист Петр Павленский поджигает здание Банка Франции в Париже и как его задерживает полиция. Ролик сняла активистка украинского движения Femen Сара Константен.

О том, что Петр Павленский поджег здание Банка Франции в Париже и был задержан, стало известно утром 16 октября. По словам знакомых Павленского, он объяснял акцию тем, что банк находится на месте Бастилии, и «возрождение революционной Франции положит начало всемирному пожару революций».

Петр Павленский и его соратница Оксана Шалыгина в мае 2017 года получили во Франции политическое убежище. Они уехали туда из России после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила Павленского в сексуальном домогательстве и нападении на ее бывшего бойфренда. Павленский называл дело политическим.

В июне 2016 года Павленский поджег дверь здания ФСБ на Лубянке в Москве. Он посвятил акцию украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России по обвинению в терроризме. Суд приговорил его к штрафу и обязал выплатить компенсацию за повреждение двери.