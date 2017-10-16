На Мальте при взрыве машины погибла журналистка, которая нашла в «Панамском архиве» офшоры жены премьер-министра

Times of Malta
18:20, 16 октября 2017
Надежный источник

На Мальте 14 октября погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската на основании документов из «Панамского архива». Ей было 53 года.

Машина Каруаны Галиции взорвалась вскоре после того, как она выехала из дома. Причина взрыва пока не установлена, пишет The Times of Malta. По данным местных СМИ, 15 дней назад она сообщила полиции, что получает угрозы.

Последняя запись в ее блоге появилась примерно за полчаса до гибели журналистки, пишет The Guardian.

Премьер-министр Джозеф Мускат назвал случившееся «варварским нападением» и заявил, что «не успокоится, пока не свершится правосудие». Он заявил, что Мальта попросила помощи в расследовании у ФБР.

«Все знают, что Каруана Галиция жестко критиковала меня, как политика и как человека, как она критиковала и других», — цитирует его «Би-би-си».

Заявления в связи с убийством журналистки сделали, в числе прочих, президент и архиепископ Мальты.

Дафне Каруана Галиция была журналистом и блогером, известным благодаря разоблачительным публикациям о мальтийских политиках. Издание Politico называло ее «женщиной-WikiLeaks, ведущей крестовый поход против непрозрачности и коррупции на Мальте».
Каруана Галиция принимала участие в изучении материалов «Панамского архива» и нашла там документы, связанные с рядом мальтийских политиков. В 2017 году она сообщила, что жена Джозефа Муската Мишель предположительно владеет офшорной компанией, которая получала деньги от компании, связанной с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева (семья Алиевых неоднократно упоминалась в связи с «Панамским архивом»).
После этих сообщений на Мальте были назначены досрочные выборы, на которых Джозеф Мускат снова одержал победу.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме