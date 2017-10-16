На Мальте при взрыве машины погибла журналистка, которая нашла в «Панамском архиве» офшоры жены премьер-министра

На Мальте 14 октября погибла журналистка Дафне Каруана Галиция, которая обвиняла в коррупции семью премьер-министра страны Джозефа Муската на основании документов из . Ей было 53 года.

Машина Каруаны Галиции взорвалась вскоре после того, как она выехала из дома. Причина взрыва пока не установлена, пишет The Times of Malta. По данным местных СМИ, 15 дней назад она сообщила полиции, что получает угрозы.

Последняя запись в ее блоге появилась примерно за полчаса до гибели журналистки, пишет The Guardian.

Премьер-министр Джозеф Мускат назвал случившееся «варварским нападением» и заявил, что «не успокоится, пока не свершится правосудие». Он заявил, что Мальта попросила помощи в расследовании у ФБР.

«Все знают, что Каруана Галиция жестко критиковала меня, как политика и как человека, как она критиковала и других», — цитирует его «Би-би-си».

Заявления в связи с убийством журналистки сделали, в числе прочих, президент и архиепископ Мальты.