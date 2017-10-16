Глава Каталонии отказался отвечать на вопрос о независимости и предложил Мадриду диалог
Глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался выполнить требования Мадрида и однозначно сказать, объявил регион о независимости или нет. В своем письме в адрес премьер-министра Испании Мариано Рахоя он предложил начать двухмесячный диалог между Каталонией и Мадридом.
Пучдемон также призвал прекратить «репрессии против народа и правительства Каталонии», связанные с проведением референдума о независимости.
Мадрид пока никак не отреагировал на заявление Пучдемона, но 16 октября истекал срок, данный ему на ответ относительно декларации о независимости.
1 октября Каталония провела референдум об отделении от Испании, который Конституционный суд признал незаконным. В ходе голосования за независимости выступили около 90% участников.
По итогам референдума каталонское правительство не заявило однозначно, хотят они отделяться или нет.
В ответ на это Мадрид уведомил Каталонию, что регион обязан дать четкий ответ относительно декларации независимости. Если регион действительно хочет отделиться, то в нем будет введено внешнее управление, а автономия будет упразднена.