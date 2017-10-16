Глава Каталонии отказался отвечать на вопрос о независимости и предложил Мадриду диалог

Глава Каталонии Карлес Пучдемон отказался выполнить требования Мадрида и однозначно сказать, объявил регион о независимости или нет. В своем письме в адрес премьер-министра Испании Мариано Рахоя он предложил начать двухмесячный диалог между Каталонией и Мадридом.

Пучдемон также призвал прекратить «репрессии против народа и правительства Каталонии», связанные с проведением референдума о независимости.

Мадрид пока никак не отреагировал на заявление Пучдемона, но 16 октября истекал срок, данный ему на ответ относительно декларации о независимости.