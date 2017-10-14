Адвокат Вадима Ампелонского: ему ставится в вину только то, что он работал в Роскомнадзоре
Адвокат пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского Сергей Седаков назвал абсурдными обвинения в адрес своего подзащитного. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Из текста постановления о привлечении господина Ампелонского в качестве обвиняемого можно понять лишь одно: ему в вину ставится только то, что он согласился работать в Роскомнадзоре», — сказал Седаков.
Обвинение, как следует из публикации, было предъявлено Ампелонскому 12 октября.
По словам адвоката, «о каких-либо иных действиях [Ампелонского] в обвинении не говорится ни слова». Седаков добавил, что «по степени абсурдности оно напоминает произведение Франца Кафки „Процесс“», передает газета.
11 октября стало известно, что пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, глава правового отдела ведомства Борис Едидин и глава аппарата Александр Весельчаков стали фигурантами дела о мошенничестве. Все они находятся под домашним арестом.
По данным СМИ, дело связано со схемой выплаты зарплат, которая действовала в Роскомнадзоре с 2012-го по 2017 год — в дополнение к официальной зарплате сотрудники ведомства получали деньги, перечислявшиеся фиктивным работникам подконтрольного Роскомнадзору ФГУПа «Главный радиочастотный центр». Таким образом незаконно было выплачено более 20 миллионов рублей.
Официально детали дела не сообщаются. По словам источника РБК в ФСБ, в деле есть засекреченные документы, а некоторые из фигурантов имеют доступ к гостайне. Источник предполагает, что процесс может пройти в закрытом режиме.