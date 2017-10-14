Адвокат Вадима Ампелонского: ему ставится в вину только то, что он работал в Роскомнадзоре

Адвокат пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского Сергей Седаков назвал абсурдными обвинения в адрес своего подзащитного. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Из текста постановления о привлечении господина Ампелонского в качестве обвиняемого можно понять лишь одно: ему в вину ставится только то, что он согласился работать в Роскомнадзоре», — сказал Седаков.

Обвинение, как следует из публикации, было предъявлено Ампелонскому 12 октября.

По словам адвоката, «о каких-либо иных действиях [Ампелонского] в обвинении не говорится ни слова». Седаков добавил, что «по степени абсурдности оно напоминает произведение Франца Кафки „Процесс“», передает газета.