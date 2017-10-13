«Коммерсант»: предполагаемого организатора схемы «серых» зарплат в Роскомнадзоре отпустили под подписку

Четвертого фигуранта дела о мошенничестве в Роскомнадзоре, гендиректора Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) Анастасию Звягинцеву, отпустили под подписку о невыезде. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

При этом следствие, как утверждает газета, считает Звягинцеву организатором преступной схемы по начислению «серых» зарплат сотрудникам. По версии следствия, ГРЧЦ оформлял у себя «мертвые души», зарплату которых с карточек снимали сотрудники Роскомнадзора. Это считалось надбавкой к основному доходу.

По такой схеме, рассказали источники «Коммерсанта», зарплату с момента трудоустройства получал и пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, который сейчас под домашним арестом. Другого отправленного под домашний арест фигуранта, начальника правового управления Бориса Едидина, перевели на «серую» схему недавно, потому что он хотел уйти из ведомства в коммерческую структуру.

Сами обвиняемые заявили, что дополнительные средства были положены за ненормированную работу, а о незаконном происхождении денег они не знали, рассказал источник «Коммерсант». Адвокаты настаивают, что их подзащитные совершили только финансовые или налоговые нарушения.