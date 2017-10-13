Участника митинга в Новосибирске задержали на лекции в университете. Другого студента задержать не смогли: он проспал пару
Полиция задержала студента Новосибирского государственного технического университета Даниила Бебекина, который участвовал в митинге в поддержку Алексея Навального 7 октября. Бебекин является волонтером штаба Навального. Студенту вменяют нарушение административной статьи о порядке проведения массовых акций.
Бебекина забрали с лекции в университете и отвезли в Центральный отдел полиции. Полицейские собирались задержать еще одного студента — Владислава Кузеванова, но не нашли его на занятиях. Кузеванов рассказал изданию НГС, что проспал пару. Скрываться от полиции он не собирается.
7 октября в десятках российских городов прошли акции в поддержку Алексея Навального. В Новосибирске митинг состоялся в Первомайском сквере в центре города. Местные власти акцию не согласовали.
Непосредственно на митинге в Новосибирске полиция никого не задерживала. Однако после акции задержали руководителя местного штаба Навального Сергея Бойко и еще несколько человек. Им вменяют нарушение статьи о порядке проведения митингов.