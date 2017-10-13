Райффайзенбанк закрыл все отделения в России из-за сигнала о бомбе

Райффайзенбанк приостановил работу всех своих отделений, а также колл-центра из-за анонимного звонка о бомбе.

В фейсбуке банка сообщается, что поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве «без указания конкретной локации».

«Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В комментариях под сообщением представители банка уточнили, что речь идет о приостановке работы отделений не только в Москве, но и в других городах России.

На главной странице сайта банка также размещено сообщение о закрытии всех офисов из-за поступившего сигнала о бомбе.