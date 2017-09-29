В Екатеринбурге из-за сообщений о бомбах проверили все троллейбусы

РИА Новости
13:09, 29 сентября 2017
Надежный источник

В Екатеринбурге после сообщений о минировании проверили все троллейбусы, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

По словам собеседника агентства, в полицию поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в двух троллейбусах. Номера троллейбусов звонивший не назвал.

«Поэтому были остановлены и проверены все троллейбусы, в том числе стоявшие в депо», — сказал представитель мэрии.

Всего в Екатеринбурге в пятницу из-за звонков о якобы заложенных бомбах были эвакуированы несколько десятков зданий, включая автовокзал, учебные заведения, детские сады и торговые центры. Как сообщал в твитере мэр города Евгений Ройзман, эвакуация проводилась по 72 адресам.

«Екатеринбург Онлайн» отмечает, что из-за массовой эвакуации движение на улицах города значительно затруднено.

Массовую эвакуацию из-за анонимных звонков о заложенных бомбах проводят в разных регионах России с 10 сентября. Эвакуация затронула десятки тысяч человек в разных городах, включая Москву и Санкт-Петербург.
«Телефонные террористы» в большинстве случаев сообщают о якобы заложенных бомбах в административных зданиях, торговых центрах, школах и вокзалах.
В связи с анонимными звонками возбуждены уголовные дела о заведомо ложном сообщении об угрозе теракта.
Полиция пока сообщала лишь о задержании подражателей, но не основных подозреваемых в массовых сообщениях о заложенных бомбах.

Массовые эвакуации в России

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