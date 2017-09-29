В Екатеринбурге из-за сообщений о бомбах проверили все троллейбусы

В Екатеринбурге после сообщений о минировании проверили все троллейбусы, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

По словам собеседника агентства, в полицию поступили анонимные сообщения о взрывных устройствах, заложенных в двух троллейбусах. Номера троллейбусов звонивший не назвал.

«Поэтому были остановлены и проверены все троллейбусы, в том числе стоявшие в депо», — сказал представитель мэрии.

Всего в Екатеринбурге в пятницу из-за звонков о якобы заложенных бомбах были эвакуированы несколько десятков зданий, включая автовокзал, учебные заведения, детские сады и торговые центры. Как сообщал в твитере мэр города Евгений Ройзман, эвакуация проводилась по 72 адресам.

По лжеминированию в Екатеринбурге: 72 объекта, из них 28 школ и 2 садика. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) September 29, 2017

«Екатеринбург Онлайн» отмечает, что из-за массовой эвакуации движение на улицах города значительно затруднено.