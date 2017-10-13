Координатора штаба Навального в Уфе приговорили к обязательным работам за акцию 7 октября

Октябрьский районный суд Уфы, рассказала Чанышева «Интерфаксу», признал ее виновной по ч. 2 ст. 20.2. КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Координатор штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева приговорена к 40 часам обязательных работ за акцию 7 октября.

7 октября в разных городах России прошли акции протеста, организованные Алексеем Навальным. В ряде городов, включая Уфу, акции, несогласованные местными властями, завершились без задержаний.

Главным местом проведения акции протеста 7 октября был объявлен Санкт-Петербург, где сторонники Навального собрались на Марсовом поле, оттуда дошли до площади Восстания, а затем до Дворцовой площади. Более 60 человек были задержаны, некоторым из них назначили штрафы или отправили под административный арест. Координатор штата Навального в Санкт-Петербурге Полина Костылеве была приговорена к 40 часов обязательных работ за нарушение правил организации митинга.

Часть 2 статьи 20.2. КоАП РФ предусматривает максимальное наказание в виде 50 часов обязательных работ, административного штрафа до 30 тысяч рублей или ареста на срок до 10 суток.