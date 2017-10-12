В Госдуме отказались вводить запрет на подмену номера в IP-телефонии

Коммерсант
07:01, 12 октября 2017
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Комитет Государственной думы по информационной политике не поддержал поправки, которые запретили бы подменять номер абонента при звонке через сервисы IP-телефонии. Соответствующие изменения были предложены ко второму чтению законопроекта о запрете подмены номера при отправке SMS.

Автор документа сенатор Людмила Бокова сама предложила расширить действие законопроекта на любые звонки, чтобы снизить «накал действий телефонных террористов». Но на заседании комитета 11 октября его председатель Леонид Левин заявил, что правоохранительные органы такую меру не поддержали.

«Если мы говорим о маршрутизации трафика, то да, действительно, короткие текстовые сообщения могут проходить как с мобильной сети, так и IP-сети, но это происходит исключительно на коммутаторе мобильного оператора», — добавил он.

В утвержденной ко второму чтению редакции операторы сотовой связи обязаны будут в неизменном виде транслировать номер абонента, который отправил SMS.

Изначально законопроект Боковой распространялся только на SMS, но указывал, что номер при передаче сообщений должны транслировать без изменений любые операторы связи.
В сентябре 2017 года в России начались массовые эвакуации после анонимных звонков о якобы заложенных бомбах. По информации ФСБ, чтобы скрыть свою личность злоумышленники использовали IP-телефонию.

Анонимные звонки о бомбах

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