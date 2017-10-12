В Госдуме отказались вводить запрет на подмену номера в IP-телефонии

Комитет Государственной думы по информационной политике не поддержал поправки, которые запретили бы подменять номер абонента при звонке через сервисы IP-телефонии. Соответствующие изменения были предложены ко второму чтению законопроекта о запрете подмены номера при отправке SMS.

Автор документа сенатор Людмила Бокова сама предложила расширить действие законопроекта на любые звонки, чтобы снизить «накал действий телефонных террористов». Но на заседании комитета 11 октября его председатель Леонид Левин заявил, что правоохранительные органы такую меру не поддержали.

«Если мы говорим о маршрутизации трафика, то да, действительно, короткие текстовые сообщения могут проходить как с мобильной сети, так и IP-сети, но это происходит исключительно на коммутаторе мобильного оператора», — добавил он.

В утвержденной ко второму чтению редакции операторы сотовой связи обязаны будут в неизменном виде транслировать номер абонента, который отправил SMS.