Oculus представила шлем виртуальной реальности за 200 долларов

Компания Oculus представила шлем виртуальной реальности Oculus Go. Шлем показал на конференции Oculus Connect глава Facebook Марк Цукерберг.

The easiest way to experience VR is here with Oculus Go, an all-new standalone headset available early 2018. #OculusConnect pic.twitter.com/8DiAozlLHB — Oculus (@oculus) October 11, 2017

Oculus Go будет работать без подключения к телефону или компьютеру. Шлем, как ожидается, поступит в продажу в начале 2018 года и будет стоить 199 долларов.

Устройство оборудовано встроенной аудиосистемой и экраном с разрешением 2560 на 1440 пикселей. Другие характеристики Oculus Go пока не раскрываются.

Марк Цукерберг, представляя шлем, заявил, что следующая цель компании Oculus — один миллиард пользователей VR. Новый Oculus Go, по его словам, поможет достичь этой цели.