Минобороны РФ обвинило США в размещении в Польше бронетанковой бригады

Meduza
06:55, 12 октября 2017
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США на фоне российско-белорусских учений «Запад-2017» «по-тихому» перебросили и развернули в Польше вторую бронетанковую бригаду. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, поступившем в «Медузу».

Вместо запланированной ротации американских военнослужащих, по словам Конашенкова, в Польшу в дополнение к уже размещенной там 3-й бронетанковой бригады США прибыла 2-я бронетанковая бригада с техникой.

«Таким образом, вопреки всем заявлениям НАТО и США о „незначительности“ стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за 2 часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе», — подчеркнул Конашенков.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября 2017 года. В них участвовали до 13 тысяч человек.
Россия подчеркивала, что учения не нарушают никаких договоренностей с НАТО. В странах, граничащих с Россией и Белоруссией, учения вызвали негативную реакцию. В частности, президент Литвы Даля Грибаускайте увидела в маневрах подготовку России к нападению на страны-члены НАТО.
В конце сентября начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что большинство российских военнослужащих, участвовавших в учениях, после завершения «Запада-2017» остались на территории Белоруссии. Минобороны РФ это отрицает.

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