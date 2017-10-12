Минобороны РФ обвинило США в размещении в Польше бронетанковой бригады

США на фоне российско-белорусских учений «Запад-2017» «по-тихому» перебросили и развернули в Польше вторую бронетанковую бригаду. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, поступившем в «Медузу».

Вместо запланированной ротации американских военнослужащих, по словам Конашенкова, в Польшу в дополнение к уже размещенной там 3-й бронетанковой бригады США прибыла 2-я бронетанковая бригада с техникой.

«Таким образом, вопреки всем заявлениям НАТО и США о „незначительности“ стягиваемых к российским границам войскам, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США, куда за 2 часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе», — подчеркнул Конашенков.