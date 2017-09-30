Украина обвинила Россию в размещении военных в Белоруссии. Россия это отрицает

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко в интервью Reuters заявил, что Россия не вывела свои войска из Белоруссии после учений «Запад-2017». По словам Муженко, Белоруссию покинули только «несколько подразделений» и авиация.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что все российские войска, задействованные в учениях, выведены с территории Белоруссии. По словам Конашенкова, Муженко профнепригоден, раз не знает, что происходит в нескольких сотнях километров от Киева.