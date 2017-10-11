Сотрудниц нью-йоркского ресторана уволили после сюжета про «Путинбургер»
Сотрудниц нью-йоркского ресторана Lucyʼs Cantina Royale Дарью Пауто и Тамару Илизарову уволили после ролика про «Путинбургер», который якобы подавали в заведении в день рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Дождь».
Пауто рассказала телеканалу, что ей «сказали в ресторане не появляться» и что она «принципиально» не рассматривает возможность дальнейшей работы там.
В ресторане подтвердили «Дождю» информацию об увольнении сотрудниц.
Как рассказала Пауто Дождю, менеджер ресторана сделал это со словами «Я не хочу, но я должен».
Накануне дня рождения Владимира Путина агентство ТАСС со ссылкой на бармена Дарью Пауто сообщило о планах нью-йоркского ресторана Lucyʼs Cantina Royale подавать 7 октября «пятиэтажный» бургер весом 1952 грамма (год рождения Путина). В сам день рождения агентство Ruptly (принадлежит RT) распространило видеоролик об этом.
Позже в ресторане заявили, что не отмечали дня рождения Путина и что одна из сотрудниц «соврала о том, что снимает учебный проект». Дарью Пауто и Тамару Илизарову отстранили от работы, а RT удалил ролик за несоответствие редакционным стандартам.
Дарья Пауто утверждает, что создание бургера было рекламной акцией, согласованной с одним из менеджеров.