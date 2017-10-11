Сотрудниц нью-йоркского ресторана уволили после сюжета про «Путинбургер»

Сотрудниц нью-йоркского ресторана Lucyʼs Cantina Royale Дарью Пауто и Тамару Илизарову уволили после ролика про «Путинбургер», который якобы подавали в заведении в день рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Дождь».

Пауто рассказала телеканалу, что ей «сказали в ресторане не появляться» и что она «принципиально» не рассматривает возможность дальнейшей работы там.

В ресторане подтвердили «Дождю» информацию об увольнении сотрудниц.