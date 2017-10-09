RT удалил ролик о «Путинбургере» в нью-йоркском ресторане

Агентство Ruptly (принадлежит каналу Russia Today) удалило с ютьюба ролик о «Путинбургере», который якобы подавали в день рождения российского президента в нью-йоркском ресторане. Видео, опубликованное накануне дня рождения, 6 октября, теперь недоступно.

Сюжет о бургере можно посмотреть в русскоязычном канале RT или «России 24».