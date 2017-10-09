RT удалил ролик о «Путинбургере» в нью-йоркском ресторане

Ruptly
08:55, 9 октября 2017
Надежный источник

Агентство Ruptly (принадлежит каналу Russia Today) удалило с ютьюба ролик о «Путинбургере», который якобы подавали в день рождения российского президента в нью-йоркском ресторане. Видео, опубликованное накануне дня рождения, 6 октября, теперь недоступно.

Сюжет о бургере можно посмотреть в русскоязычном канале RT или «России 24».

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8 октября стало известно, что руководство ресторана Lucyʼs Cantina Royale ничего не знает об акции в честь дня рождения Владимира Путина. Представитель заведения рассказал, что две сотрудницы, которые участвовали в подготовке ролика, отстранены от работы.
Сам RT заявлял, что считает ролик достоверным, так как его подтвердили сотрудники заведения в беседе с ТАСС.
В ролике работающая в ресторане Тамара Илизарова утверждала, что посетителям предлагают бургер весом 1952 грамма (год рождения Путина). Этот сюжет показали многие российские СМИ.

День рождения Владимира Путина

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