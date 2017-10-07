«У вас есть целая страна, поэтому даже желать нечего». Как поздравляют Путина с 65-летием — в одном абзаце
Поздравляю президента России Владимира Путина с 65-летием! Это возраст политической мудрости. Вы — патриот России! Меня восхищают сильные и умные мужчины. Сегодня как раз день рождения у человека, который может являтся для всех таким примером. Вы, не боюсь этого слова, настоящий мировой лидер. В это сложное для страны время вы для нас — авторитет, надежда и опора. Вы показываете нам пример, как не только стоит держать удар, но и как самому наносить эти удары. У вас есть целая страна, поэтому даже желать ничего не буду. Я всегда относился и отношусь к вам с сыновьей почтительностью. Только человек с высокой и мужественной душой может покорить сердца людей по всему миру. С днем рождения, Владимир Владимирович!
И, конечно, подарки
Фото в анонсе: Сергей Карпухин / Reuters / Scanpix / LETA