Посольство России в США объявило, что с закрытого консульства в Сан-Франциско сорвали российские флаги

Посольство России в США 11 октября объявило, что с закрытого в сентябре консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги.

В связи со случившимся «американской стороне направлен решительный протест», заявили в посольстве.

«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — сказано в сообщении в официальном фейсбуке представительства.

Когда именно со здания были сняты флаги, не уточняется. О реакции США на обвинения со стороны российского посольства пока неизвестно.