Посольство России в США объявило, что с закрытого консульства в Сан-Франциско сорвали российские флаги
Посольство России в США 11 октября объявило, что с закрытого в сентябре консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги.
В связи со случившимся «американской стороне направлен решительный протест», заявили в посольстве.
«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — сказано в сообщении в официальном фейсбуке представительства.
Когда именно со здания были сняты флаги, не уточняется. О реакции США на обвинения со стороны российского посольства пока неизвестно.
Генеральное консульство России в Сан-Франциско было закрыто по решению властей США 2 сентября; также были закрыты торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне. США объявили об этих требованиях 31 августа — за день до того, как по требованию России должно было быть сокращено число сотрудников американских представительств в РФ.