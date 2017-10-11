Посольство России в США объявило, что с закрытого консульства в Сан-Франциско сорвали российские флаги

Посольство России в США
20:54, 11 октября 2017
Надежный источник

Посольство России в США 11 октября объявило, что с закрытого в сентябре консульства в Сан-Франциско были сорваны российские флаги. 

В связи со случившимся «американской стороне направлен решительный протест», заявили в посольстве.

«Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь», — сказано в сообщении в официальном фейсбуке представительства.

Когда именно со здания были сняты флаги, не уточняется. О реакции США на обвинения со стороны российского посольства пока неизвестно.

Генеральное консульство России в Сан-Франциско было закрыто по решению властей США 2 сентября; также были закрыты торговые представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне. США объявили об этих требованиях 31 августа — за день до того, как по требованию России должно было быть сокращено число сотрудников американских представительств в РФ.

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