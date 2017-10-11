О краже данных АНБ через «Антивирус Касперского» США узнали от израильских спецслужб

Об использовании «Антивируса Касперского» для кражи данных Агентства национальной безопасности (АНБ) США стало известно от израильских спецслужб, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, сотрудники израильских спецслужб проникли во внутреннюю сеть «Лаборатории Касперского» и обнаружили факт несанкционированного доступа к данным АНБ.

О произошедшем Израиль уведомил США после чего, пишет The New York Times, и было принято решение о запрете на использование продукции «Лаборатории Касперского» в американских госструктурах.

По данным источников The Washington Post, во внутреннюю сеть «Лаборатории Касперского» хакеры, работающие на правительство Израиля, проникли в 2015 году. Во внутренней сети компании, сообщили собеседники этого издания, было обнаружено «шпионское ПО», предназначенное исключительно для сбора данных АНБ.