О краже данных АНБ через «Антивирус Касперского» США узнали от израильских спецслужб

The New York Times
05:43, 11 октября 2017
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Об использовании «Антивируса Касперского» для кражи данных Агентства национальной безопасности (АНБ) США стало известно от израильских спецслужб, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, сотрудники израильских спецслужб проникли во внутреннюю сеть «Лаборатории Касперского» и обнаружили факт несанкционированного доступа к данным АНБ.

О произошедшем Израиль уведомил США после чего, пишет The New York Times, и было принято решение о запрете на использование продукции «Лаборатории Касперского» в американских госструктурах.

По данным источников The Washington Post, во внутреннюю сеть «Лаборатории Касперского» хакеры, работающие на правительство Израиля, проникли в 2015 году. Во внутренней сети компании, сообщили собеседники этого издания, было обнаружено «шпионское ПО», предназначенное исключительно для сбора данных АНБ.

В начале октября The Wall Street Journal и The Washington Post сообщили, что при помощи «Антивируса Касперского» были похищены данные АНБ. Доступ к данным, как сообщалось, был получен через домашний компьютер одного из сотрудников агентства. Этот сотрудник, рассказали источники изданий, был уволен в 2015 году.
Власти США запретили правительственным организациям пользоваться «Антивирусом Касперского» в июле. Такое решение, как сообщалось, было принято в целях «обеспечения целостности и безопасности правительственных систем и сетей».
Руководство «Лаборатории Касперского» настаивает на безопасности своей продукции и категорически отрицает, что ее ПО могло использоваться для какой-либо незаконной деятельности.

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