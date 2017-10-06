WSJ: русские хакеры использовали «Антивирус Касперского» для кражи данных АНБ

Данные Агентства национальной безопасности США были похищены с компьютера одного из сотрудников при помощи «Антивируса Касперского». Об этом со ссылкой на неназванные источники пишут The Wall Street Journal и The Washington Post. Оба издания утверждают, что в деле замешаны хакеры, связанные с российскими властями.

Собеседники изданий утверждают, что в 2015 году один из сотрудников АНБ, американец вьетнамского происхождения, перенес на домашний компьютер секретные материалы. Там был установлен «Антивирус Касперского», который позволил хакерам увидеть список файлов и похитить данные.

Это, в свою очередь, позволило российским властям обходить американские средства компьютерной защиты, пишут издания. О каких конкретно данных идет речь, не уточняется, но сотрудник АНБ работал над программами для взлома компьютеров и сбора информации.

Самого сотрудника уволили в 2015 году, но АНБ не нашло доказательств того, что он забрал данные домой намеренно или для передачи иностранной разведке. В самом АНБ комментировать эти сведения отказались.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что им не представили никаких доказательств того, что их программу использовали для похищения данных. В компании вновь подчеркнули, что у них нет «предосудительных связей» с российскими властями.