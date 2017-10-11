Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо в суде. Ему вызвали скорую
Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых вызвали скорую помощь перед заседанием суда. Об этом рассказал его адвокат Андрей Грохотов.
Белых стало плохо перед тем, как суд должен был продолжить его допрос по делу о получении взятки.
Прибывшие врачи рассказали «Интерфаксу», что у Белых поднялось давление. По словам медиков, в течение часа бывший чиновник сможет продолжить участие в заседании.
Обновление. На заседании было объявлено, что Белых переведут в больницу.
Ранее на суде по делу Белых выступил один из свидетелей обвинения Альберт Ларицкий, который заявил, что дал губернатору взятку в размере 200 тысяч евро. Заявление о даче взятки Ларицкий написал, находясь в СИЗО по другому делу. Предприниматель рассказал, что на взятку ему намекнул советник Белых, а получил ли деньги сам губернатор, ему неизвестно.
Белых подозревают в получении в общей сложности 600 тысяч евро от предпринимателей. Сам бывший губернатор вину отрицает, добавляя, что деньги должны были пойти на нужды области.