Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых стало плохо в суде. Ему вызвали скорую

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых вызвали скорую помощь перед заседанием суда. Об этом рассказал его адвокат Андрей Грохотов.

Белых стало плохо перед тем, как суд должен был продолжить его допрос по делу о получении взятки.

Прибывшие врачи рассказали «Интерфаксу», что у Белых поднялось давление. По словам медиков, в течение часа бывший чиновник сможет продолжить участие в заседании.

Обновление. На заседании было объявлено, что Белых переведут в больницу.